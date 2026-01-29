Asllani verso il Besiktas: prestito con diritto di riscatto dall’Inter

L’Inter si appresta a salutare uno dei suoi giovani. Kristjan Asllani, centrocampista albanese di 23 anni, è infatti ad un passo dal trasferimento al Besiktas. Come confermato da fonti attendibili tra cui Gianluca Di Marzio e i media turchi, la trattativa tra i due club è ormai nelle sue fasi finali.

L’accordo, perfezionato nelle ultime ore, prevede la formula del prestito secco con diritto di riscatto non obbligatorio fissato a circa 12-13 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già dato il suo assenso alla destinazione e, secondo quanto riportato da TMW, potrebbe essere già a Istanbul domani per sostenere le visite mediche di rito.

Un trasferimento voluto da tutte le parti

L’operazione sembra soddisfare le esigenze di tutti i protagonisti. Per l’Inter, guidata dal DS Piero Ausilio, rappresenta l’opportunità di far crescere un talento con continuità in un campionato competitivo come quello turco, mantenendo però un diritto di veto sul suo futuro e un potenziale introito per l’estate.

Per il Besiktas, allenato da Sergen Yalçın, l’arrivo di Asllani è un rinforzo di qualità per il centrocampo. Il club turco, come riporta il giornale Fanatik, avrebbe già trovato un’intesa personale con il giocatore, dimostrando di credere fortemente nelle sue potenzialità.

Tempo di esami medici e di debutto

Risolte le ultime formalità tecniche, incluso il dettaglio del prestito in essere con il Torino, Asllani potrà unirsi ufficialmente alla sua nuova squadra. Il Besiktas sta lavorando a ritmo serrato per completare l’operazione in tempo utile per permettere al centrocampista di essere a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Konyaspor.

Per Kristjan Asllani si apre un’importante opportunità di riscatto. Il campionato turco potrebbe essere la palestra ideale per dimostrare tutto il suo valore e maturare, con l’ambizione di tornare un giorno a Milano da protagonista.