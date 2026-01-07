Asllani, esperienza a Torino già conclusa: Parma e Sassuolo pronte

Parma e Sassuolo potrebbero riaprire il dossier riguardante il profilo di Kristjan Asllani, centrocampista in prestito al Torino; l’Inter…

PARMA SASSSUOLO ASLLANI – L’avventura di Kristjan Asllani a Torino potrebbe già considerarsi conclusa. Malgrado le quindici presenze in campionato, il centrocampista albanese non avrebbe convinto pienamente lo staff tecnico granata, così da interrompere il prestito anzitempo. Ergo, l’ex mediano dell’Empoli potrebbe far ritorno a Milano con sei mesi d’anticipo rispetto la scadenza prefissata, ma per il classe 2002 si tratterebbe di un nuovo addio all’Inter prima di passare dal via. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la situazione del ventitreenne sarebbe strettamente monitorata da Parma e Sassuolo.

Le due società emiliane potrebbero dar vita a un Derby di mercato per prelevare le prestazioni del centrocampista con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa concordata tra il Toro e l’Inter qualche mese fa. Alla cifra di 12 milioni euro e una percentuale sulla futura rivendita, la Beneamata lascerebbe partire nuovamente il mediano a cuor leggero, anche in relazione all’abbondanza di elementi nel ruolo e alla ritrovata verve di Piotr Zielinski. Parma e Sassuolo vantano ottimi rapporti di mercato con il club nerazzurro e reperire un accordo non sembrerebbe così complicato.

Del resto la società nerazzurra avrebbe tutto l’interesse a monetizzare l’eventuale cessione del mediano a titolo definitivo, al fine di rientrare nell’esborso di 15 milioni di euro versati all’Empoli nel corso della sessione estiva 2023. Il riscatto di Asllani, da parte del Toro, sembra già distante: terreno fertile per Parma e Sassuolo, pronte al blitz per il mediano. In particolare, i neroverdi sarebbero alla ricerca di nuove geometrie in mezzo al campo e l’età anagrafica di Matic, 37 anni compiuti ad agosto, implicherà la ricerca di nuove energie e fosforo in mediana. Quello di Asllani rappresenterebbe il profilo giusto per l’identikit stilato da Fabio Grosso.