Asllani: “Addio all’Inter? un bene sia per me che per loro”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 15 Ottobre 2025

Kristjan Asllani sta ripartendo dal Torino, dove mister Marco Baroni gli sta concedendo lo spazio che cercava. A Milano infatti, sponda nerazzurra, non è mai riuscito pienamente ad esprimere le proprie qualità, complice la forte concorrenza di Calhanoglu che era ed è considerato il titolarissimo. L’ex Empoli sta disputando un ottimo avvio di stagione, non solo con il Toro, ma anche con la sua nazionale albanese di cui è anche capitano. Ai microfoni di Sport Mediaset, il centrocampista ha parlato proprio del suo addio all’Inter e di come si sta trovando nella nuova realtà granata: di seguito uno stralcio dell’intervista.

ASLLANI: “TORINO UNA SQUADRA FORTE, SONO CONTENTO. ANDARE VIA DA MILANO UN BENE PER ME E PER L’INTER”

NAZIONALE ALBANESE – “Assist da video gioco e pure capitano a 23 anni? Siamo contenti perché abbiamo portato avanti il lavoro fatto con la Serbia che era una partita importante per tutti gli albanesi ed era una gara difficile perché secondo me loro sono una grande squadra. Siamo contenti del nostro secondo posto. Quanto alla fascia di capitano sono contento, mi fa pensare a tutti i sacrifici della mia famiglia e miei per arrivare in Nazionale. A 23 anni indossare la fascia della Nazionale è bello perché mi ha chiamato l’allenatore all’intervallo e mi ha dato la fascia, è un gesto importante che mi fa piacere e sono contento”.

TORINO – “Come va a Torino? Peccato per il pari con la Lazio, potevamo vincere e meritavamo qualcosa di più verso la fine. È stata una gara compatta, siamo tornati ai livelli dove il Torino deve stare perché è una squadra forte, che deve lottare per cose serie. Abbiamo il Napoli ora, una gara difficile ma entriamo in campo per vincere, siamo competitivi tra di noi in allenamento, diamo il massimo e poi vediamo il risultato, come è andata con il Parma, è andata male, ma abbiamo reagito con la Lazio ed è importante anche questo.”

ADDIO ALL’INTER – “Se sono dispiaciuto per aver lasciato l’Inter? Dispiaciuto perché ho lasciato ragazzi fantastici e una grande società. Ma era meglio per me stesso cambiare e anche per l’Inter, sono contento di essere a Torino, l’ho voluto fortemente ed è importante essere lì. Avere un gruppo che mi ha integrato in maniera bella. Ho avuto le mie difficoltà all’Inter, se hanno giocato sempre gli altri vuol dire che ero molto meno di loro, però sono contento del percorso fatto in nerazzurro, con dei ragazzi che mi hanno aiutato. E sono contento del percorso che sto facendo adesso. Sta a me darci dentro perché secondo me posso togliermi tante soddisfazioni”.

