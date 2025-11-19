Asensio nel mirino del Milan: primo passo verso il trasferimento

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025

Milan, occhi puntati su Asensio

Il Milan valuta con attenzione il profilo di Marco Asensio, oggi al Fenerbahçe, come possibile rinforzo offensivo per la stagione in corso. La dirigenza rossonera ha richiesto informazioni dettagliate sullo stato fisico del 29enne, segnale di un interesse concreto che potrebbe evolversi già nelle prossime settimane. L’obiettivo è costruire un’operazione sostenibile che non comprometta la progettualità futura del club.

Fenerbahçe possibilista, ma non rassegnato

Il Fenerbahçe considera Asensio un elemento importante, ma l’idea di un ritorno economico significativo potrebbe aprire alla cessione. Il club turco si muove con cautela, consapevole che il valore di mercato dello spagnolo – oggi stimato in 17 milioni – rappresenta un’opportunità concreta. Le sue cifre stagionali in Süper Lig, quattro gol e un assist in otto presenze, confermano uno stato di forma positivo e un impatto immediato nel campionato turco.

L’apertura del giocatore e la strategia rossonera

Asensio non ha chiesto la cessione, ma non ha escluso una nuova sfida in un contesto europeo di primo livello. Il richiamo della Serie A e di un progetto tecnico ambizioso come quello del Milan potrebbe convincerlo. La dirigenza rossonera studia le mosse giuste: l’obiettivo è trovare la formula ideale per anticipare le concorrenti e assicurarsi un giocatore che, nonostante l’esperienza accumulata, resta appetibile per i grandi club del continente.

LEGGI ANCHE: