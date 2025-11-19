Asensio nel mirino del Milan: primo passo verso il trasferimento
Milan, occhi puntati su Asensio
Il Milan valuta con attenzione il profilo di Marco Asensio, oggi al Fenerbahçe, come possibile rinforzo offensivo per la stagione in corso. La dirigenza rossonera ha richiesto informazioni dettagliate sullo stato fisico del 29enne, segnale di un interesse concreto che potrebbe evolversi già nelle prossime settimane. L’obiettivo è costruire un’operazione sostenibile che non comprometta la progettualità futura del club.
Fenerbahçe possibilista, ma non rassegnato
Il Fenerbahçe considera Asensio un elemento importante, ma l’idea di un ritorno economico significativo potrebbe aprire alla cessione. Il club turco si muove con cautela, consapevole che il valore di mercato dello spagnolo – oggi stimato in 17 milioni – rappresenta un’opportunità concreta. Le sue cifre stagionali in Süper Lig, quattro gol e un assist in otto presenze, confermano uno stato di forma positivo e un impatto immediato nel campionato turco.
L’apertura del giocatore e la strategia rossonera
Asensio non ha chiesto la cessione, ma non ha escluso una nuova sfida in un contesto europeo di primo livello. Il richiamo della Serie A e di un progetto tecnico ambizioso come quello del Milan potrebbe convincerlo. La dirigenza rossonera studia le mosse giuste: l’obiettivo è trovare la formula ideale per anticipare le concorrenti e assicurarsi un giocatore che, nonostante l’esperienza accumulata, resta appetibile per i grandi club del continente.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League