Arthur Atta, duello Manchester City-Fulham: Udinese non molla

Arthur Atta, talento franco-beninese dell’Udinese, è diventato il fulcro di un acceso duello di mercato tra due potenze calcistiche. Secondo fonti autorevoli, il Manchester City avrebbe inviato osservatori per monitorare da vicino il centrocampista classe 2000, autore di prestazioni convincenti in Serie A dopo il trasferimento dal Metz.

La sfida inglese

Il Fulham, guidato dall’allenatore Marco Silva, ha già mosso le sue pedine con determinazione. Il club londinese considera Atta un obiettivo prioritario per questo mercato invernale, tanto da presentare un’offerta iniziale stimata intorno ai 21 milioni di euro. Una cifra ritenuta insufficiente dalla dirigenza friulana, che ha respinto la proposta.

Il valore del giocatore

L’Udinese è riluttante a privarsi del suo gioiello, considerato fondamentale per il progetto tecnico. Atta, ex nazionale francese Under 20, vanta un contratto valido fino a giugno 2029 e in questa stagione ha collezionato 16 presenze in campionato con un gol e due assist. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è di 15 milioni di euro, ma le prestazioni lo stanno rivalutando rapidamente.

Nonostante la ferma resistenza dell’Udinese, la pressione dei club inglesi potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane. Il futuro di Arthur Atta resta uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato, con Manchester City e Fulham pronti a un nuovo assalto per strappare il giocatore alla Serie A.