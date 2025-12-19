Arthur Atta, assalto dalla Premier: Udinese fa muro, Napoli attento

Arthur Atta, l’Udinese fissa il prezzo

Il nome di Arthur Atta è destinato a scaldare il prossimo calciomercato estivo. Diversi top club di Premier League, infatti, hanno acceso i riflettori sul centrocampista dell’Udinese, monitorandolo in vista di giugno. Il club friulano, però, ha una linea chiara: nessuna cessione senza un’offerta fuori mercato.

La valutazione attuale si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra considerata coerente con il rendimento del giocatore. In casa Udinese filtra fiducia sulla possibilità di spingersi fino a quota 40 milioni, qualora Atta confermasse l’attuale livello anche nella seconda parte di stagione.

Premier League in pressing, Napoli alla finestra

L’interesse inglese è concreto e sostenuto da club economicamente molto solidi. La Premier League rappresenta una tentazione forte, sia per il giocatore sia per le casse del club bianconero. Tuttavia, la concorrenza non manca nemmeno in Serie A.

Il Napoli osserva con attenzione. Il profilo di Arthur Atta è considerato ideale come possibile sostituto di Zambo Anguissa, soprattutto in un’ottica di rinnovamento e sostenibilità tecnica. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma i contatti esplorativi fanno parte di un monitoraggio costante.

Strategia Udinese e scenari futuri

La posizione dell’Udinese resta rigida. Il club non ha necessità immediate di vendere e punta a valorizzare ulteriormente il centrocampista, consapevole del crescente interesse internazionale. Se l’asta dovesse accendersi, la sensazione è che Arthur Atta possa diventare uno dei nomi chiave del prossimo mercato europeo, con Italia e Inghilterra pronte a sfidarsi.