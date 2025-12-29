Artem Dovbyk, la Roma offre l’attaccante all’Atlético Madrid

Dovbyk e un ruolo marginale alla Roma

Il nome di Artem Dovbyk torna al centro delle trattative di mercato. Alla Roma, l’attaccante ucraino non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso: solo 14 presenze in Serie A, di cui tre da titolare, numeri lontani dalle aspettative generate dal suo arrivo. Lo stile del giocatore, più orientato alla finalizzazione in area, non si adatta perfettamente alle dinamiche tattiche di Gian Piero Gasperini, limitando il suo impiego.

La proposta all’Atlético Madrid

Secondo SportMediaset, la Roma ha inserito Dovbyk nelle trattative per l’arrivo di Giacomo Raspadori. L’idea è chiara: offrire l’attaccante per ridurre l’impatto economico dell’operazione e sbloccare la trattativa con il club spagnolo. Per l’Atlético Madrid, il profilo è interessante: esperienza nella Liga, conoscenza del campionato e capacità realizzativa. Tuttavia, Diego Pablo Simeone non lo considera un rinforzo prioritario, privilegiando attaccanti con maggiore mobilità e capacità di pressing.

Il futuro di Dovbyk

A livello personale, Dovbyk spinge per un ritorno in Spagna, cercando continuità e minuti costanti. Il mercato invernale rappresenta una finestra fondamentale per rilanciare la sua carriera. La Roma, dal canto suo, valuterà alternative qualora l’Atlético confermi il rifiuto, senza escludere altri club europei interessati a un centravanti esperto e capace di finalizzare in area.

Il futuro di Artem Dovbyk resta dunque in bilico, tra necessità tattiche della Roma e desiderio personale di rilancio in un campionato dove ha già brillato.