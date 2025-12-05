Arsenal su Zion Suzuki: il Parma valuta il suo portiere 25 mln
Foto © Stefano D’Offizi
ARSENAL SU ZION SUZUKI
L’interesse dell’Arsenal per Zion Suzuki entra in una fase più concreta. Il portiere classe 2002 del Parma, già protagonista in Serie A, sta attirando l’attenzione di diversi club europei grazie a una crescita costante e a prestazioni che hanno convinto gli osservatori internazionali. Il nazionale giapponese è stato inserito nella lista dei profili valutati dai Gunners in vista delle prossime sessioni di mercato.
VALUTAZIONE E POSSIBILE OPERAZIONE
La richiesta del Parma si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma considerata ragionevole per un portiere di prospettiva che ha già dimostrato affidabilità nel massimo campionato italiano. Per l’Arsenal, che sta valutando diverse soluzioni tra i pali, Suzuki potrebbe rappresentare un investimento sostenibile a medio termine.
CONCORRENZA INTERNA A LONDRA
Il club inglese dispone già di due portieri di livello, impegnati in una serrata competizione per il posto da titolare. Questa situazione spinge la dirigenza a riflettere sulla possibilità di inserire un profilo giovane, dinamico e proiettato verso un percorso di crescita. In questo senso, le qualità di Suzuki rispondono perfettamente ai requisiti richiesti.
SCENARIO IN EVOLUZIONE
La stagione sta confermando il valore del giapponese, e il suo nome resta tra i più seguiti dagli scout europei. Se l’Arsenal deciderà di muoversi con decisione, il dossier potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato invernale.
