Arsenal su Palestra: l’Atalanta chiede 50 milioni

Osservatori al seguito

Il nome di Marco Palestra inizia a circolare con insistenza anche oltre i confini italiani: gli osservatori dell’Arsenal hanno seguito da vicino le recenti gare del Cagliari, monitorando il rendimento del terzino destro classe 2005, attualmente in prestito dall’Atalanta.

Il club bergamasco, proprietario del cartellino, valuta il giocatore 50 milioni di euro, cifra che testimonia la grande considerazione maturata attorno al suo profilo.

Numeri e crescita

Nell’attuale stagione di Serie A, Palestra ha collezionato 25 presenze, impreziosite da un gol e quattro assist. Dati che confermano continuità e incisività in entrambe le fasi. A livello internazionale, il difensore vanta anche 8 presenze con l’Italia Under 21, ulteriore segnale di un percorso in costante ascesa.

Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma l’Atalanta guarda oltre le stime e punta a massimizzare l’investimento.

Concorrenza italiana

Non c’è soltanto l’Arsenal su Palestra. Anche Inter e Juventus hanno manifestato interesse nelle scorse settimane, monitorando l’evoluzione del giocatore. Il profilo piace per età, prospettiva e capacità di interpretare il ruolo con modernità.

Il futuro di Marco Palestra resta aperto. L’estate potrebbe trasformarsi in un vero banco di prova per uno dei talenti emergenti del calcio italiano.