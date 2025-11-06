Arsenal su Leao: Arteta prepara l’assalto al gioiello del Milan

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Arsenal, Arteta vuole Leao per rinforzare l’attacco

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, avrebbe chiesto al direttore sportivo Andrea Berta di puntare su un nuovo attaccante di fascia sinistra: tra i profili valutati, spicca quello di Rafael Leao, stella del Milan, considerato perfetto per il sistema offensivo dei Gunners.

Leao vuole la Premier League: l’Arsenal è pronto

Come riportato dal giornalista Fraser Fletcher, Leao ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi in Premier League e mettersi alla prova nel campionato inglese. L’Arsenal viene indicato come un serio contendente per il suo acquisto, forte di un interesse che risale già a diverse stagioni fa. Anche il Chelsea ha seguito a lungo la situazione, ma i londinesi di Arteta sembrano ora in vantaggio.

Il Milan resiste, ma la clausola da 150 milioni pesa

Secondo TEAMtalk, il Milan non intende considerare una cessione a meno che non arrivi un’offerta di altissimo livello. Nel contratto di Leao è infatti presente una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, cifra che rappresenta una barriera importante per qualsiasi club interessato.

Il futuro dell’attaccante portoghese resta dunque incerto, ma la Premier League chiama e Leao sembra più determinato che mai a rispondere.

