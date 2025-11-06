 Salta al contenuto

Arsenal su Leao: Arteta prepara l’assalto al gioiello del Milan

Cristiano Abbruzzese
Rafael Leao

Foto © Stefano D’Offizi

Arsenal, Arteta vuole Leao per rinforzare l’attacco

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, avrebbe chiesto al direttore sportivo Andrea Berta di puntare su un nuovo attaccante di fascia sinistra: tra i profili valutati, spicca quello di Rafael Leao, stella del Milan, considerato perfetto per il sistema offensivo dei Gunners.

Leao vuole la Premier League: l’Arsenal è pronto

Come riportato dal giornalista Fraser Fletcher, Leao ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi in Premier League e mettersi alla prova nel campionato inglese. L’Arsenal viene indicato come un serio contendente per il suo acquisto, forte di un interesse che risale già a diverse stagioni fa. Anche il Chelsea ha seguito a lungo la situazione, ma i londinesi di Arteta sembrano ora in vantaggio.

Il Milan resiste, ma la clausola da 150 milioni pesa

Secondo TEAMtalk, il Milan non intende considerare una cessione a meno che non arrivi un’offerta di altissimo livello. Nel contratto di Leao è infatti presente una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, cifra che rappresenta una barriera importante per qualsiasi club interessato.

Il futuro dell’attaccante portoghese resta dunque incerto, ma la Premier League chiama e Leao sembra più determinato che mai a rispondere.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate