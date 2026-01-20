Arsenal su Dimarco: l’Inter teme l’assalto, ma il rinnovo è pronto

La Premier League torna a fare pressione su uno dei gioielli della Serie A. L’Arsenal di Mikel Arteta ha messo nel mirino Federico Dimarco, terzino sinistro e bandiera dell’Inter, con l’intenzione di sferrare un assalto importante nel prossimo mercato estivo. La direzione tecnica dei Gunners apprezza le sue doti offensive, la fisicità e la versatilità tattica, considerandolo il profilo ideale per completare una squadra ambiziosa.

L’interesse concreto dei Gunners

Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, la dirigenza dell’Arsenal è pronta a uno sforzo economico significativo per assicurarsi il giocatore, il cui valore di mercato è stimato intorno ai 50 milioni di euro. Sono già stati avviati contatti preliminari per sondare il terreno, con Arteta che vede in Dimarco un leader in grado di impattare immediatamente. Il progetto sportivo di Londra sembra essere la destinazione preferita del nazionale italiano, qualora decidesse di lasciare Milano.

La risposta dell’Inter: un mega rinnovo

L’Inter, consapevole dell’interesse straniero, non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi capitani e simboli. La risposta dei nerazzurri è già in cantiere: un’offerta di prolungamento contrattuale fino al 2029 con un sostanzioso aumento di stipendio, pensata proprio per blindare il giocatore e proteggerlo dalle lusinghe del campionato inglese. La partita si giocherà anche sulla volontà personale di Dimarco, legato da un profondo affetto al club in cui è cresciuto.