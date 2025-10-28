Arsenal su Bartesaghi: monitorato il gioiellino del Milan
L’Arsenal guarda in Serie A: Bartesaghi nel mirino
L’Arsenal continua a muoversi con decisione sul mercato, proseguendo nel progetto di Mikel Arteta di costruire una squadra competitiva ai massimi livelli europei. Dopo una campagna estiva di alto profilo, il club londinese sta già pianificando le mosse per il 2026, con l’obiettivo di inserire nuovi talenti di prospettiva.
Tra i nomi monitorati, spicca quello di Davide Bartesaghi, terzino sinistro del Milan, considerato uno dei giovani più promettenti della Serie A. I Gunners hanno inviato i propri osservatori in Italia per seguirne i progressi e i report arrivati a Andrea Berta, direttore sportivo del club inglese, sono stati più che positivi.
Bartesaghi, talento in crescita al Milan
Classe 2005, Bartesaghi ha impressionato per maturità, personalità e intelligenza tattica, caratteristiche rare per un giocatore della sua età. In questa stagione ha collezionato minuti preziosi con la maglia del Milan, mostrando solidità difensiva e precisione nel palleggio.
Strategia e prospettive dell’Arsenal
L’Arsenal seguirà il giocatore per tutto l’arco della stagione, valutando la possibilità di un’offerta ufficiale già nel mercato estivo 2026. L’obiettivo è anticipare la concorrenza di altri top club europei e assicurarsi un talento destinato a crescere rapidamente. Arteta e la dirigenza credono che Bartesaghi possa rappresentare un investimento strategico per il futuro dei Gunners.
