Arsenal show a San Siro: Inter travolta 1-3

L’Arsenal ha messo in scena un’autentica prova di forza al Meazza, travolgendo per 3-1 un’Inter incapace di reggere il passo di una delle squadre più forti d’Europa. I Gunners di Mikel Arteta, pur applicando un turnover significativo, hanno dimostrato una superiorità schiacciante, consolidando il primo posto a punteggio pieno (21 punti) e relegando i nerazzurri fuori dalle prime otto.

La doppietta di Gabriel Jesus e il temporaneo pareggio

La squadra londinese è partita in quarta, passando in vantaggio al 10′ con Gabriel Jesus, abile a sfruttare un rimpallo in area. L’Inter di Cristian Chivu ha reagito con orgoglio, trovando il momentaneo 1-1 al 18′ grazie a un superbo strike di Luka Sucic. L’illusione è durata poco: al 31′, ancora Gabriel Jesus ha approfittato di una palla inattiva per firmare la sua doppietta e ristabilire il vantaggio.

Il dominio confermato e il sigillo di Gyokeres

Nel secondo tempo, l’Arsenal ha gestito con freddezza e qualità, soffocando ogni velleità nerazzurra. La superiorità tecnica e atletica dei Gunners è apparsa incolmabile. Il sigillo definitivo è arrivato all’84′ con Viktor Gyokeres, entrato dalla panchina, che ha sfruttato una ripartenza letale per depositare il 3-1 finale.

Le conseguenze: due mondi che si allontanano

Il risultato fotografa due realtà in direzioni opposte. L’Arsenal si conferma una delle big favorite al titolo, mostrando un rendimento impressionante; l’Inter, alla terza sconfitta consecutiva in Champions League, si trova ora fuori dalle prime otto, in una crisi di identità e risultati che richiede una profonda riflessione.