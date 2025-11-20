Arsenal pronto a cedere Martinelli: Fenerbahçe valuta l’operazione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

L’Arsenal apre alla cessione di Martinelli

Secondo il Daily Mirror, l’Arsenal sta preparando una mini-rivoluzione in vista del mercato invernale e sarebbe disposto a cedere quattro giocatori. Tra questi figura Gabriel Martinelli, ventiquattrenne brasiliano con passaporto italiano, finito ai margini delle rotazioni di Mikel Arteta. L’attaccante ha raccolto solo due presenze da titolare in Premier League nella stagione in corso, un dato che riflette il suo attuale ruolo da riserva nel progetto tecnico dei Gunners.

Offerta al Fenerbahçe e valutazioni in corso

Agenti intermediari hanno proposto Martinelli al Fenerbahçe, che sta cercando rinforzi per ampliare le soluzioni offensive. Il club turco sta analizzando la fattibilità dell’operazione, consapevole che il valore del giocatore resta significativo. L’esterno è legato all’Arsenal da un contratto fino al 2027 e il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, si aggira sui 45 milioni di euro. La possibile trattativa si prospetta complessa, anche per l’interesse manifestato da alcuni club dell’Arabia Saudita.

Un talento in cerca di rilancio

Nonostante il minutaggio ridotto, Martinelli vanta già 20 presenze e 3 reti con la nazionale brasiliana, un percorso che conferma il suo potenziale. Un trasferimento a gennaio potrebbe rappresentare una svolta utile a ritrovare continuità e responsabilità. Il Fenerbahçe, dal canto suo, valuta se affondare il colpo o virare su alternative più sostenibili. Le prossime settimane chiariranno il futuro di uno dei profili più intriganti del mercato invernale.

