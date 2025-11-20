Arsenal pronto a cedere Martinelli: Fenerbahçe valuta l’operazione
L’Arsenal apre alla cessione di Martinelli
Secondo il Daily Mirror, l’Arsenal sta preparando una mini-rivoluzione in vista del mercato invernale e sarebbe disposto a cedere quattro giocatori. Tra questi figura Gabriel Martinelli, ventiquattrenne brasiliano con passaporto italiano, finito ai margini delle rotazioni di Mikel Arteta. L’attaccante ha raccolto solo due presenze da titolare in Premier League nella stagione in corso, un dato che riflette il suo attuale ruolo da riserva nel progetto tecnico dei Gunners.
Offerta al Fenerbahçe e valutazioni in corso
Agenti intermediari hanno proposto Martinelli al Fenerbahçe, che sta cercando rinforzi per ampliare le soluzioni offensive. Il club turco sta analizzando la fattibilità dell’operazione, consapevole che il valore del giocatore resta significativo. L’esterno è legato all’Arsenal da un contratto fino al 2027 e il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, si aggira sui 45 milioni di euro. La possibile trattativa si prospetta complessa, anche per l’interesse manifestato da alcuni club dell’Arabia Saudita.
Un talento in cerca di rilancio
Nonostante il minutaggio ridotto, Martinelli vanta già 20 presenze e 3 reti con la nazionale brasiliana, un percorso che conferma il suo potenziale. Un trasferimento a gennaio potrebbe rappresentare una svolta utile a ritrovare continuità e responsabilità. Il Fenerbahçe, dal canto suo, valuta se affondare il colpo o virare su alternative più sostenibili. Le prossime settimane chiariranno il futuro di uno dei profili più intriganti del mercato invernale.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League