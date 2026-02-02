Arsenal pensa a Tonali: tentativo difficile, Juventus resta vigile

L’Arsenal si muove nelle ultime ore di mercato e accende i riflettori su Sandro Tonali. Secondo Sky Sport Germania, i Gunners avrebbero effettuato un primo sondaggio esplorativo per il centrocampista classe 2000, valutando la fattibilità di un’operazione immediata. Al momento, però, non esiste una trattativa vera e propria né con il Newcastle né con l’entourage del giocatore.

Il muro del Newcastle

La risposta dei Magpies è stata netta. Il Newcastle ha respinto ogni tipo di approccio, senza lasciare spiragli a una possibile apertura. Eddie Howe considera Tonali un elemento centrale del progetto tecnico e la società non ha fissato un prezzo d’uscita. Una valutazione, tuttavia, non scenderebbe sotto i 55-60 milioni di euro, cifra che rende l’operazione praticamente impraticabile a poche ore dal gong finale.

Il centrocampista italiano, legato al club inglese da un contratto fino al 30 giugno 2028, resta dunque saldo in Premier League, almeno nel breve periodo. L’ipotesi di un trasferimento immediato appare molto complicata, se non irrealizzabile.

Lo scenario estivo e l’ombra della Juventus

Diverso il discorso in prospettiva. L’interesse dell’Arsenal potrebbe non esaurirsi ora e trasformarsi in un tentativo concreto nella prossima finestra estiva. I Gunners stanno sondando il terreno, pronti a muoversi con maggiore decisione nei prossimi mesi.

Alla finestra resta sempre la Juventus. I bianconeri monitorano con attenzione la situazione di Tonali, individuato come primo nome per un investimento importante a centrocampo in vista della stagione 2026/27. L’idea della dirigenza è chiara: puntare su un profilo di spessore internazionale per rinforzare la mediana.

Concorrenza e strategie

La concorrenza è destinata ad aumentare e Sandro Tonali potrebbe diventare uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato. L’Arsenal prova ad anticipare i tempi, la Juventus osserva e pianifica. Il Newcastle, per ora, fa muro. Tutto rimandato, ma la partita è appena iniziata.