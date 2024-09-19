Arsenal, Odegaard costretto a fermarsi: Arteta perde il suo capitano

Redazione · Pubblicato il 19 Settembre 2024

L’Arsenal si trova ad affrontare una significativa perdita a pochi giorni da due incontri cruciali, con il capitano Martin Odegaard destinato a stare lontano dai campi per un periodo prolungato.

Il centrocampista norvegese, infortunatosi durante la partita di Nations League contro l’Austria, ha subito un duro colpo che ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi e il tecnico Mikel Arteta.

L’INFORTUNIO DI ODEGAARD: UN COLPO PESANTE PER L’ARSENAL

Durante la partita con la Norvegia, Odegaard è stato costretto a lasciare il campo al 67° minuto a causa di un intervento deciso di Christoph Baumgartner. Sebbene le prime analisi non abbiano rivelato fratture alla caviglia, l’infortunio ha causato un notevole gonfiore, richiedendo ulteriori esami per valutare i danni effettivi.

Le indagini successive hanno confermato il danneggiamento ai legamenti della caviglia sinistra, con Arteta che ha annunciato che Odegaard dovrà rimanere fuori per almeno un mese. La prognosi precisa rimane incerta, ma al momento non sembra necessario un intervento chirurgico.

L’assenza del capitano potrebbe influenzare significativamente le prestazioni della squadra, in particolare considerando che i Gunners affronteranno, proprio oggi, l’Atalanta in Champions League e il Manchester City in campionato nei prossimi giorni.

Il rientro in campo di Odegaard non è previsto prima della sosta nazionale di novembre, e la sua partecipazione ai match successivi, inclusi i confronti contro l’Inter, rimane incerta. La caviglia del centrocampista è ancora visibilmente gonfia, e i segnali non sono incoraggianti.

REAZIONI E SCUSE

Nel frattempo, Christoph Baumgartner, autore dell’intervento che ha portato all’infortunio, ha pubblicato un messaggio di scuse su Instagram, esprimendo rammarico per l’accaduto e augurando a Odegaard una pronta guarigione.

