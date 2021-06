ARSENAL NUNO TAVARES – Niente Napoli e niente Lazio. Il futuro di Nuno Tavares, terzino portoghese in forza al Benfica, si chiama Arsenal.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, i Gunners hanno infatti spinto in maniera decisiva sull’acceleratore per chiudere la trattativa. La definitiva fumata bianca è ormai ad un passo. Nuno Tavares passerà all’Arsenal per 8 milioni di euro più due di Bonus.

ARSENAL NUNO TAVARES – Sulle tracce del terzino classe 2000 c’erano altri club di Premier League, ma anche la Lazio, e soprattutto il Napoli.

Il portoghese era da tempo il candidato numero uno per prendersi la fascia sinistra dei partenopei, zona del campo che dalla sfortunata involuzione di Ghoulam non ha più avuto un vero e proprio sostituto all’altezza.

Prima di cedere al corteggiamento dell’Arsenal, per Nuno Tavares, il Benfica aveva ricevuto un’offerta ufficiale dal Napoli. Il club portoghese ha però rifiutato la proposta azzurra, che prevedeva anche l’inserimento di Mario Rui come contropartita.

