Arsenal, Merino sorprende Arteta: da centrocampista a falso nove

18 Ottobre 2025

Merino, l’uomo in più per l’Arsenal

Il percorso di Mikel Merino con l’Arsenal sta vivendo una svolta inattesa e affascinante. Dopo l’emergenza offensiva della scorsa stagione, con gli infortuni di Gabriel Jesus e Kai Havertz, Mikel Arteta ha deciso di reinventare il centrocampista basco come falso nove. Una scelta coraggiosa, rivelatasi brillante: il 29enne ha risposto con prestazioni convincenti e una sorprendente capacità realizzativa.

Dalla Premier League alla nazionale spagnola

In questo avvio di stagione 2025-26, Merino ha già disputato sei gare di Premier League, trovando la rete e garantendo equilibrio tra i reparti. Ma è con la Spagna che sta vivendo il suo momento migliore: sei gol nelle ultime quattro presenze, compresa una doppietta contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un rendimento che lo colloca tra i migliori marcatori della fase di qualificazione, subito dietro a bomber del calibro di Erling Haaland e Memphis Depay.

Arteta sorride: un’arma tattica in più

Per Arteta, la crescita di Merino rappresenta un valore aggiunto in un’annata in cui i Gunners puntano a restare protagonisti sia in Premier League che in Champions League. La sua duttilità, unita alla maturità tattica, lo rende una pedina fondamentale capace di adattarsi a più scenari.

Il futuro di Merino appare oggi più luminoso che mai, tra club e nazionale: da centrocampista a goleador, l’Arsenal ha scoperto una risorsa inattesa.

