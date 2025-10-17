Arsenal, Merino sorprende Arteta: da centrocampista a falso nove
Merino, l’uomo in più per l’Arsenal
Il percorso di Mikel Merino con l’Arsenal sta vivendo una svolta inattesa e affascinante. Dopo l’emergenza offensiva della scorsa stagione, con gli infortuni di Gabriel Jesus e Kai Havertz, Mikel Arteta ha deciso di reinventare il centrocampista basco come falso nove. Una scelta coraggiosa, rivelatasi brillante: il 29enne ha risposto con prestazioni convincenti e una sorprendente capacità realizzativa.
Dalla Premier League alla nazionale spagnola
In questo avvio di stagione 2025-26, Merino ha già disputato sei gare di Premier League, trovando la rete e garantendo equilibrio tra i reparti. Ma è con la Spagna che sta vivendo il suo momento migliore: sei gol nelle ultime quattro presenze, compresa una doppietta contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un rendimento che lo colloca tra i migliori marcatori della fase di qualificazione, subito dietro a bomber del calibro di Erling Haaland e Memphis Depay.
Arteta sorride: un’arma tattica in più
Per Arteta, la crescita di Merino rappresenta un valore aggiunto in un’annata in cui i Gunners puntano a restare protagonisti sia in Premier League che in Champions League. La sua duttilità, unita alla maturità tattica, lo rende una pedina fondamentale capace di adattarsi a più scenari.
Il futuro di Merino appare oggi più luminoso che mai, tra club e nazionale: da centrocampista a goleador, l’Arsenal ha scoperto una risorsa inattesa.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo