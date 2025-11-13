Arsenal insiste su Rafael Leão: offerta da 80 milioni per il Milan

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Arsenal punta forte su Rafael Leão

L’Arsenal, alla ricerca di un esterno offensivo di spessore, avrebbe identificato in Rafael Leão il profilo ideale per completare il proprio reparto offensivo. Il giocatore del Milan si è distinto in questa stagione in Serie A, attirando l’attenzione del tecnico Mikel Arteta e della dirigenza londinese. Secondo fonti recenti, i Gunners sarebbero pronti a un’offerta di 80-85 milioni di euro per strappare Leão al club rossonero.

Milan non ha fretta, clausola elevata in essere

Dal canto suo il Milan appare tranquillo: il contratto di Leão include una clausola rescissoria sino a 150-175 milioni di euro, cifra che funge da forte deterrente per possibili acquirenti. Tuttavia, sono emersi indizi che un’offerta inferiore potrebbe essere considerata nel corso del prossimo mercato qualora il club decidesse di monetizzare.

Strategia e tempistiche: Arsenal spinge, Milan valuta

L’operazione non è priva di ostacoli: l’Arsenal dovrà gestire anche l’eventuale uscita di Gabriel Martinelli per generare spazio nel roster. Il Milan, dal canto suo, valuta con attenzione l’eventuale addio del portoghese classe 1999. Le tempistiche restano un fatto cruciale: l’Arsenal sembra pronta ad accelerare già a gennaio, ma il Milan non intende concedere sconti. Il prossimo mercato invernale potrebbe essere teatro di una trattativa di alto profilo.

