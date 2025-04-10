Arsenal, estate di rivoluzione: 300 milioni per il mercato

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 10 Aprile 2025 · Aggiornato il 10 Aprile 2025

Un restyling profondo chiesto da Mikel Arteta

La dirigenza dell’Arsenal, su impulso del tecnico spagnolo Mikel Arteta, ha pianificato una profonda ristrutturazione della rosa in vista della prossima stagione. Il club londinese ha deciso di liberarsi di circa dodici calciatori per fare spazio a nuovi innesti di qualità superiore, con l’obiettivo dichiarato di puntare alla conquista della Premier League.

Tra i nomi destinati alla partenza figurano profili noti come Kieran Tierney (vicino al ritorno al Celtic), Thomas Partey, Jorginho (pronto a firmare con il Flamengo), Fábio Vieira, Oleksandr Zinchenko, Jakub Kiwior, Neto, Takehiro Tomiyasu, Nuno Tavares (attualmente alla Lazio) e, a sorpresa, anche Raheem Sterling.

Possibili cessioni eccellenti per fare cassa

Secondo fonti interne alla capitale britannica, l’Arsenal starebbe considerando anche la cessione di due elementi chiave: Gabriel Martinelli e Leandro Trossard. Entrambi hanno suscitato l’interesse di formazioni saudite, pronte a mettere sul piatto cifre importanti per convincere i Gunners a lasciarli partire.

Andrea Berta al comando: rivoluzione firmata Italia

La “pulizia” dell’organico è guidata dal nuovo direttore sportivo dell’Arsenal, l’italiano Andrea Berta, ex uomo mercato dell’Atlético Madrid. La proprietà americana, rappresentata dalla famiglia Kroenke, ha affidato al dirigente un budget di circa 300 milioni di euro per operare sul mercato e costruire una squadra capace di competere al massimo livello.

“Vogliamo portare trofei all’Emirates,” sarebbe stato il mandato ricevuto da Berta, incaricato di concretizzare le ambiziose richieste di Arteta, il quale ha individuato cinque rinforzi prioritari.

I primi obiettivi: da Gyokeres a Nico Williams

Circa 200 milioni di euro saranno investiti per l’acquisto di tre nomi di primo piano:

Victor Gyokeres ( Sporting Lisbona ) – valutazione: 80 milioni di euro

Martín Zubimendi ( Real Sociedad ) – valutazione: 60 milioni di euro

Nico Williams (Athletic Bilbao) – valutazione: 60 milioni di euro

Il restante budget sarà suddiviso per completare l’organico: 40 milioni di euro destinati alla clausola del portiere spagnolo Joan Garcia (Espanyol) e una cifra non ancora definita per un terzino, ulteriore richiesta espressa da Arteta.