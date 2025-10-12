Arkadiusz Milik nel mirino del Trabzonspor per gennaio 2026
Il ritorno di fiamma del Trabzonspor
Il calciomercato invernale 2026 potrebbe riaprire un capitolo già sfiorato la scorsa estate: Arkadiusz Milik è di nuovo accostato al Trabzonspor. L’attaccante polacco, reduce da stagioni altalenanti, rimane un profilo gradito al tecnico Fatih Tekke, deciso a rinforzare l’attacco con un centravanti d’esperienza e dal fiuto del gol.
Il mancato accordo estivo
Durante l’ultima sessione estiva, il trasferimento sembrava a un passo. Secondo indiscrezioni, l’attaccante di proprietà della Juventus aveva trovato un’intesa di massima con il club turco, ma la trattativa si arenò per divergenze economiche. Nonostante ciò, il nome di Milik non è mai uscito dai radar del Trabzonspor, che lo considera la pedina giusta per competere ad alti livelli nella Super Lig.
Le prospettive per gennaio
Con l’apertura del mercato di gennaio, la situazione potrebbe cambiare. Il club turco sta valutando le opzioni disponibili, ma la pista che porta a Milik resta tra le più calde. La sua esperienza internazionale e la capacità di incidere nei momenti decisivi rappresentano qualità difficili da ignorare.
Per l’attaccante polacco, un trasferimento in Turchia potrebbe trasformarsi in un nuovo inizio, lontano dalle difficoltà recenti e con la possibilità di tornare protagonista in una piazza ambiziosa come Trabzon.
