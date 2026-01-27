La storia del calcio è costellata di resurrezioni, ma poche sono state così fulminee e strutturate come quella dell’Aris Limassol. Da club in grave difficoltà finanziaria, a soli tre anni dalla promozione in Divisione A, si è trasformato in campione di Cipro e in protagonista delle coppe europee. Al centro di questa metamorfosi c’è la visione strategica di Dimitris Giannelis, Direttore Generale del club, che in un’intervista esclusiva a Manos Staramopoulos, corrispondente dalla Grecia per EuropaCalcio.it, ha svelato i retroscena di una delle più incredibili ascese del calcio continentale.

Le origini: una visione chiara per salvare la storia

Tutto ha inizio nella stagione 2020-21, quando l’Aris Limassol, realtà storica della città, naviga in acque pericolose tra la prima e la seconda divisione, con bilanci sull’orlo del collasso. “Il Presidente del Club tentava di trovare un investitore,” racconta Giannelis. La svolta arriva con l’ingresso di un gruppo di investitori bielorussi, guidati da Vladimir Fedorov. “Discutemmo per ore. Capii subito che non era un semplice investimento, ma un grande progetto a lungo termine. Volevano creare da zero una squadra protagonista a Cipro e gettare le basi per una presenza continuativa in Europa”.

Giannelis, fresco di sei anni di esperienza come DG dell’AEL Limassol, accetta l’invito del presidente Michalis Lysandrou a guidare questa rinascita. Il primo passo è affidare la panchina a Liassos Loukas, che immediatamente centra la promozione in Divisione A.

La scalata: dal titolo all’Europa League

La promozione non è un punto di arrivo, ma la rampa di lancio. “Le prime mosse della proprietà furono immediate,” spiega il DG. Sotto la guida dell’allenatore Alexei Spilevski, subentrato a Loukas, e con acquisti mirati come l’ala gabonese Shavy Babicka (poi ceduta con profitto al Tolosa), l’Aris compie il miracolo. Nella stagione 2022-23 conquista il suo primo titolo nazionale e la Supercoppa di Cipro.

La consacrazione definitiva arriva sul palcoscenico europeo. Dopo l’esordio in UEFA Europa Conference League, il club cipriota approda al girone di Europa League nella stagione 2023-24, affrontando giganti come il Real Betis, lo Sparta Praga e i Rangers FC. “A Limassol abbiamo battuto il Betis 2-1, e a Glasgow abbiamo pareggiato 1-1 con i Rangers”, ricorda con orgoglio Giannelis, sottolineando come quei risultati abbiano proiettato il club in una nuova dimensione.

Le fondamenta: stadio, organizzazione e uno sguardo al futuro

La rivoluzione non è stata solo sportiva. Un pilastro fondamentale è stato l’ingresso, a fine 2022, nel nuovo Limassol Arena. “Un vero gioiello di categoria 4, con manto ibrido tenuto in condizioni eccellenti nonostante l’uso intensivo”, sottolinea Giannelis, spiegando gli ingenti investimenti in know-how e manutenzione che hanno permesso di elevare gli standard del club a livello continentale.

Guardando al presente, il DG vede una Divisione A più competitiva che mai. “Ci sono quattro favorite: Omonia, Pafos FC, AEK Larnaca e naturalmente noi. Le fatiche europee iniziate a luglio giocheranno un ruolo decisivo nei playoff”.

In chiusura, uno sguardo al panorama internazionale: per Giannelis, il giovane fenomeno del Barcellona Lamine Yamal è “un talento enorme, ma non può essere considerato il successore di Messi o Ronaldo per ragioni storiche e competitive”. Sulla Champions League, invece, non ha dubbi: “A giudicare dallo stato di forma, il Bayern Monaco sembra in grado di vincere il trofeo. Ha profondità, esperienza e costanza ad alto livello”.

La parabola dell’Aris Limassol dimostra come una visione chiara, investimenti mirati e una gestione professionale possano riscrivere in pochi anni il destino di un intero club, trasformando una crisi in un’opportunità storica.

