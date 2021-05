Aria di divorzio tra Inzaghi e la Lazio: Gattuso e Mihajlovic in pole

Aria di divorzio tra Inzaghi e la Lazio – Uno sfogo dai toni bassi e pacati, nel pieno del suo stile, quello che Simone Inzaghi ha avuto ieri nel post partite del match contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Ormai la questione rinnovo è diventata una vera e propria telenovela e questo il tecnico biancoceleste lo sa bene: “Si discuteva di questo quando eravamo in corsa per lo scudetto prima del Covid. Sono passati quasi 16 mesi, posso aspettare altri tre giorni senza problemi perché é la Lazio altrimenti non avrei aspettato”, ha dichiarato Inzaghi dopo la partita.

Da quel momento in poi il nulla, solo chiacchiere e rumors anche se, a detta dell’ allenatore della Lazio, nel mese di Febbraio era pronta una bozza contrattuale spedita da Lotito. Quel documento non si sa che fine abbia fatto e la lunga storia d’ amore tra la Lazio e il tecnico piacentino sembra essere arrivata ai titoli di coda.

Aria di divorzio tra Inzaghi e la Lazio – Inzaghi, in scadenza di contratto, conoscerà il proprio destino entro la fine di questa settimana. E’ in programma, infatti, un vertice con la dirigenza della Lazio al completo Mercoledì, il quale si terrà nel quartier generale del Presidente Lotito, ovvero Villa San Sebastiano. Quest’ ultimo, avrebbe già sondato alcuni profili per il dopo Inzaghi: in pole vi sarebbe Rino Gattuso che proprio ieri sera dopo la cocente delusione contro il Verona è stato salutato da Aurelio De Laurentis. L’ alternativa sarebbe un altro cuore biancoceleste come Sinisa Mihajlovic, l’ unico capace di colmare l’ eventuale vuoto emotivo che un addio di Simone Inzaghi lascerebbe nei tifosi della Lazio. A riportarlo è “Il Corriere Dello Sport“.

