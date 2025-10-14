Argentina, Scaloni: “Soulè? E’ nel radar come altri giovani”
Lionel Scaloni, ct dell’Argentina ha parlato in conferenza alla vigilia dell’amichevole contro il Porto Rico che si giocherà a Fort Lauderdale. Le sue dichiarazioni principali:
“Messi? Abbiamo l’ultimo allenamento, parlerò con lui e se sarà in condizione giocherà. Soulè? E’ nel radar come altri ragazzi che possono darci una mano, li vediamo con un futuro.
Che cosa deve avere un giocatore per catturarmi? Competere, giocare bene che capisca il calcio che giochiamo noi ma non è uno, tutti vinciamo o perdiamo, questa è l’anima della squadra”.
Scaloni aggiunge: “I giocatori per il Mondiale? Per esperienza non bisogna fare conti ora.
La isola di Porto Rico? Mi piacerebbe andarci, non ci sono mai stato, ha fatto buone partite e ha finito in classifica ad un punto dal Salvador, non ci sono avversari facili e massimo rispetto, che ci si possa divertire così come per la gente di Miami e gli argentini che ci saranno“.
