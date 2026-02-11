 Salta al contenuto
Inter FC Calcio News 24 / 7 Juventus Calcio News 24 / 7

Arbitro Inter-Juventus, La Penna in pole per il Derby d’Italia

Cristiano Abbruzzese
2 min
arbitro

La scelta di Rocchi per San Siro

ARBITRO INTER-JUVENTUS – Il conto alla rovescia per Inter-Juventus è iniziato e l’attenzione si sposta anche sulla designazione arbitrale. Per il Derby d’Italia di Serie A a San Siro, il nome in pole è quello di Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma. Sarebbe una prima volta assoluta per lui in questa sfida.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

Le alternative restano Daniele Doveri e Maurizio Mariani. In caso di conferma di La Penna, uno dei due potrebbe ricoprire il ruolo di quarto ufficiale. La scelta finale spetta al designatore Gianluca Rocchi, deciso a garantire una squadra arbitrale di alto profilo per una gara che può pesare sulla corsa scudetto.

I precedenti con l’Inter

ARBITRO INTER-JUVENTUS – Sono undici i precedenti tra La Penna e l’Inter. Il bilancio sorride ai nerazzurri: nove vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. In questa stagione l’arbitro romano ha già diretto due gare della squadra allenata da Cristian Chivu in Serie A: il 5-0 contro il Torino e l’1-0 sul campo dell’Atalanta. Numeri che alimentano fiducia nell’ambiente interista.

I precedenti con la Juventus

Undici anche le gare dirette con la Juventus. Il bilancio parla di sette vittorie bianconere, due pareggi e due sconfitte. L’ultima risale al 7 dicembre 2025, con il 2-1 del Napoli al Maradona.

Statistiche che raccontano equilibrio. Ora la parola passa a Rocchi: la designazione ufficiale è attesa a breve, mentre cresce la tensione per una sfida che vale molto più di tre punti.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria