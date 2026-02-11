Arbitro Inter-Juventus, La Penna in pole per il Derby d’Italia
La scelta di Rocchi per San Siro
ARBITRO INTER-JUVENTUS – Il conto alla rovescia per Inter-Juventus è iniziato e l’attenzione si sposta anche sulla designazione arbitrale. Per il Derby d’Italia di Serie A a San Siro, il nome in pole è quello di Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma. Sarebbe una prima volta assoluta per lui in questa sfida.
Le alternative restano Daniele Doveri e Maurizio Mariani. In caso di conferma di La Penna, uno dei due potrebbe ricoprire il ruolo di quarto ufficiale. La scelta finale spetta al designatore Gianluca Rocchi, deciso a garantire una squadra arbitrale di alto profilo per una gara che può pesare sulla corsa scudetto.
I precedenti con l’Inter
ARBITRO INTER-JUVENTUS – Sono undici i precedenti tra La Penna e l’Inter. Il bilancio sorride ai nerazzurri: nove vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. In questa stagione l’arbitro romano ha già diretto due gare della squadra allenata da Cristian Chivu in Serie A: il 5-0 contro il Torino e l’1-0 sul campo dell’Atalanta. Numeri che alimentano fiducia nell’ambiente interista.
I precedenti con la Juventus
Undici anche le gare dirette con la Juventus. Il bilancio parla di sette vittorie bianconere, due pareggi e due sconfitte. L’ultima risale al 7 dicembre 2025, con il 2-1 del Napoli al Maradona.
Statistiche che raccontano equilibrio. Ora la parola passa a Rocchi: la designazione ufficiale è attesa a breve, mentre cresce la tensione per una sfida che vale molto più di tre punti.