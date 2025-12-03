Araujo, stop a tempo indeterminato: non convocato con l’Atletico

Anthony Ferrara · Pubblicato il 3 Dicembre 2025 · Aggiornato il 3 Dicembre 2025

Ronald Araujo, centrale del Barcellona e della Nazionale uruguaiana, non è stato convocato contro l’Atletico; stop per motivi personali

STOP ARAUJO NON CONVOCATO ATLETICO – L’assenza acclarata per la super sfida contro l’Atletico Madrid – valida per la quindicesima giornata di Liga e nella quale il Barcellona ha battuto i colchoneros per tre reti a una – non rappresentava, di per sé, un fatto così strano. Ronald Araujo, centrale uruguaiano e perno della retroguardia catalana, però, non ha risposto “presente” alla chiamata di Hansi Flick per motivi personali che, con ogni probabilità, non verranno verificati semplicemente per richiesta del club.

Araujo, non si tratta di infortunio: le parole di Flick

“Non chiedetemi il motivo per cui Araujo non verrà convocato per la partita contro l’Atletico”, il sunto dell’intervento del Mister.

E alla base dell’assenza del difensore classe 1999 potrebbero esserci motivi personali gravi, tali da indurlo a non poter gestire allenamenti e impegni ufficiali con la maglia che difende dal 5 agosto 2020, vale a dire, dal momento in cui il Barça ne ha rilevato il cartellino dal Boston River. Una condizione non ottimale, dal punto di vista mentale, che starebbe notevolmente limitando le prestazioni sportive di un calciatore costretto a richiedere uno stop a tempo indeterminato.

Stop per problematiche personali: il rientro di Ronald Araujo è un mistero

La stessa espulsione contro il Chelsea, in Champions League, maturata per due cartellini gialli nel giro di pochi minuti, potrebbe rientrare in discorsi più ampi e che poco hanno a che vedere con il discorso tecnico. Così, già ai margini della rosa prima della sfida all’Alaves, l’ex obiettivo di mercato di Milan e Juventus avrebbe richiesto e ottenuto un periodo di stop per motivi sconosciuti, ma dei quali il Barcellona non intende parlare per rispetto del proprio capitano. Per Ronal Araujo non è il momento di pensare al calcio.

