Araujo scuote il Barcellona tra dubbi sul futuro e salute mentale

Pubblicato il 10 Dicembre 2025

Il momento più difficile della carriera

La situazione di Ronald Araujo sta diventando uno dei temi più delicati attorno al Barcellona. Il difensore uruguaiano sta attraversando un periodo di profonda fragilità personale, al punto che, secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola, avrebbe valutato l’idea di interrompere l’attività agonistica. Il momento negativo, già evidente in campo, ha assunto una dimensione più complessa dopo l’espulsione nella sfida di champions league contro il Chelsea, una svolta emotiva che lo ha segnato.

I segnali che hanno allarmato il club

Il secondo capitano del club catalano, legato da un contratto fino al 2031, ha chiesto e ottenuto un periodo di pausa dagli impegni ufficiali. La decisione è arrivata dopo settimane in cui lo staff ha percepito un calo evidente nella sua brillantezza mentale e fisica. Le voci riportano un quadro di depressione, una condizione che ha imposto un intervento cauto e rispettoso da parte della società, consapevole del peso psicologico sostenuto dal giocatore.

Un futuro da riscrivere

Il Barcellona resta vicino al proprio difensore, ma non può ignorare l’ipotesi che il giocatore possa riconsiderare il proprio futuro professionale. Lo scenario più estremo, quello di un addio al calcio, è stato ventilato da alcune fonti, anche se il club mantiene una linea prudente. La priorità assoluta è la salute di Ronald Araujo, un leader tecnico e umano la cui assenza pesa, ma la cui serenità vale più di qualsiasi risultato.