Arabia Saudita-Orsato: nell’ottica di crescere ulteriormente ed erigere la propria realtà a livello mondiale, la Saudi tenta l’assalto

Il mercato saudita, a partire dall’imminente sessione invernale e dopo quella più che dispendiosa compiuta in estate, non si limiterà alla sola spesa prevista per il cartellino dei calciatori, ma anche agli arbitri. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Tuttosport, in edicola stamane, l’Arabia Saudita, nel tentativo di consolidare la propria realtà calcistica ed erigerla al pari dei maggiori campionati mondiali a livello di competitività, sarebbe pronta a proporre una super offerta a Daniele Orsato, da tempo considerato miglior Direttore di Gara a livello Nazionale e uno dei più affidabili a livello europeo.

Secondo quanto appreso, la Saudi Pro League potrebbe allettare il fischietto veneto mediante un’offerta contrattuale raddoppiata rispetto quella percepita in Italia. Il trasferimento verso l’Arabia non rappresenterebbe certamente una novità per Orsato, il quale ha già avuto modo di dirigere alcune partite del campionato saudita nel corso della stagione: non solo la super sfida Al-Hilal contro Al-Ittihad, che ha visto protagonisti calciatori del calibro di Benzema, Kantè, Milinkovic-Savic, ma anche altri quattro incontri, l’ultimo dei quali lo scorso 21 settembre. Orsato valuterà l’ingente proposta saudita ma è probabile che, l’eventuale discorso, venga rimandato all’estate considerando l’alta probabilità di un’eventuale direzione da parte del quarantottenne arbitro per la finale del prossimo Campionato Europeo tedesco.

Oltre all’articolo: “Arabia Saudita, anche gli arbitri nel mirino: offerta super per Orsato”, leggi anche: