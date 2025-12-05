Antonio Di Natale lascia la Scafatese: dimissioni shock

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Dicembre 2025

LE DIMISSIONI DI ANTONIO DI NATALE SCUOTONO LA SCAFATESE

Il passo indietro di Antonio Di Natale dalla Scafatese sorprende l’intero girone. L’ex bomber della Serie A, club manager dei campani dallo scorso luglio, ha scelto di lasciare mentre la squadra guida il girone G della Serie D con 32 punti in 14 gare, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sul Trastevere Calcio. Una scelta che arriva in un momento inatteso e che segue l’addio dell’allenatore Gianluca Esposito, segnando giorni di forte instabilità.

UN PROFILO DI PRESTIGIO PER IL CALCIO ITALIANO

Con 209 gol in massima serie, due titoli di capocannoniere e 11 reti in 42 presenze con la Nazionale italiana, Antonio Di Natale resta una delle figure simbolo del calcio italiano moderno. Dopo il ritiro, ha intrapreso un percorso ricco di esperienze: dallo Spezia all’Under 17, poi la panchina della Carrarese e il ruolo di vicepresidente all’Orvietana.

UN PROGETTO CHE AVEVA PRESO FORMA

Alla Scafatese, Antonio Di Natale aveva trovato un ruolo costruito su misura, vicino alla squadra e allo staff, in un contesto ambizioso e competitivo. La squadra, trascinata dai gol di Domenico Maggio, aveva consolidato una posizione di vertice. Ecco il punto: due pareggi consecutivi con Trastevere e Olbia hanno acceso tensioni interne, spingendo la società al cambio di guida tecnica.

UN FUTURO DA SCRIVERE

Le dimissioni di Antonio Di Natale chiudono una parentesi breve ma intensa. Ora l’ex attaccante è pronto a valutare una nuova avventura, portando con sé esperienza, carisma e una visione sempre più matura del calcio di oggi.

