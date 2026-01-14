Antonio Arena, chi è il 2009 della Roma che brucia le tappe

Antonio Arena è un nome che ora circola con naturalezza, ma dietro c’è una storia che merita attenzione. Attaccante classe 2009 della Roma, nato a Sydney, ha segnato a 16 anni contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia, confermando una crescita fuori scala.

Da Sydney a Trigoria

Italo-australiano, passaporto azzurro grazie ai nonni di Taurianova, Antonio Arena muove i primi passi tra Ucchino Football e Sydney Wanderers. Nel 2022 lo notano gli scout del Pescara. Il trasferimento in Italia è una scelta condivisa con la famiglia. L’idea è chiara: misurarsi con il calcio europeo. I risultati arrivano subito.

Record e investiture pesanti

L’8 marzo resta una data chiave. Esordio e gol in Serie C con il Pescara, primo 2009 a segnare tra i professionisti, battuto il primato di Marco Verratti in maglia abruzzese. Silvio Baldini, ct della Nazionale U21, è netto: farà strada. A Roma, Gian Piero Gasperini lo osserva, lo convoca, lo protegge. Altro record: primo classe 2009 chiamato in Serie A.

Nazionale e identità

A novembre è al Mondiale U17 in Qatar: due gol e un assist, terzo posto per gli azzurrini. Arena è centravanti moderno. Può fare il 9 e l’11. Attacca lo spazio, tiene palla, non si nasconde. Studia Ronaldo il Fenomeno, oggi si ispira a Cristiano Ronaldo per mentalità e lavoro.

Testa, fisico e fame

Fisicamente è avanti. Mentalmente pure. Vive il calcio come studio quotidiano, senza scorciatoie. Segna, impara, ascolta. Il resto verrà. Per ora basta questo: Antonio Arena è reale, non una suggestione. E il tempo gioca dalla sua parte.