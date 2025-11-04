Ansia Dybala, infortunio dagli undici metri: l’esito degli esami

Anthony Ferrara · Pubblicato il 4 Novembre 2025 · Aggiornato il 4 Novembre 2025

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha subito un nuovo infortunio muscolare nel corso della sfida al Milan: l’esito degli esami strumentali

DYBALA INFORTUNIO ESITO ESAMI – Tutto in pochissimi secondi: dalla possibile gioia per il pareggio della sua Roma nel super posticipo contro il Milan, al pianto di dolore in panchina per un nuovo infortunio muscolare. Il diciannovesimo da quando indossa la maglia giallorossa. Non c’è pace per Paulo Dybala, attaccante argentino costretto a chiedere il cambio, durante il posticipo di domenica, per un fastidio alla gamba e in seguito al calcio di rigore che si è visto neutralizzare da Mike Maignan. Dal minuto ottantadue, al minuto ottantaquattro, si sono affievolite le chances della Lupa di agguantare il punto del pareggio e proprio in concomitanza con quell’evento.

Inquadrato dalle telecamere negli ultimi istanti del match, l’argentino, in lacrime, non ha nascosto la propria delusione per il penalty sbagliato e, soprattutto, la preoccupazione per un nuovo problema muscolare cui far fronte nelle prossime settimane. Gli esami strumentali, effettuati nella giornata odierna, hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro, che costringerà al forfait il ventuno in vista degli impegni in Europa League e Serie A dei giallorossi, rispettivamente contro Glasgow Rangers e Udinese.

Ma in soccorso dell’ambiente giallorosso, in tal senso, potrebbe giungere la nuova sosta nazionali del 15/16 novembre, nel corso della quale l’argentino potrebbe completamente ristabilirsi per ripresentarsi agli ordini di Gasperini per la sfida alla Cremonese della settimana successiva e, soprattutto, per quella al Napoli, crocevia fondamentale della stagione della Lupa. Le lacrime di San Siro dovranno rappresentare un lontano ricordo per Paulo Dybala e tutto l’ambiente giallorosso.

