Anguissa, derby turco: Galatasaray e Fenerbahçe sul camerunese
Galatasaray e Fenerbahçe, derby di Istanbul per Anguissa
Il futuro di Frank Anguissa è diventato uno dei temi caldi del mercato invernale. Il centrocampista del Napoli, pilastro della squadra di Antonio Conte, è finito nel mirino di due potenze turche: Galatasaray e Fenerbahçe. Entrambe sono pronte a sfidarsi per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis, che però lo considera incedibile.
Il nodo del rinnovo con il Napoli
Il contratto di Anguissa scadrà nel 2026, con un’opzione unilaterale fino al 2027. Tuttavia, il giocatore non è soddisfatto delle condizioni economiche e il dialogo per il rinnovo procede a rilento. Il Galatasaray, che già in passato aveva mostrato interesse, è tornato alla carica, pronto a offrirgli uno stipendio superiore. Ma ora si è inserito con forza anche il Fenerbahçe, deciso a rilanciare dopo il recente cambio di presidenza.
Turchia, stipendi d’oro e nuove ambizioni
Il nuovo presidente del Fenerbahçe, Sadetin Saran, vuole dare un segnale forte al mercato dopo la fine dell’era Ali Koç. L’obiettivo è rafforzare la squadra e rilanciare l’immagine del club a livello internazionale, anche grazie a un regime fiscale che consente stipendi più elevati. L’addio di José Mourinho e l’arrivo di Domenico Tedesco hanno inaugurato un nuovo ciclo. E nel mirino di Istanbul, oggi più che mai, c’è Anguissa.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo