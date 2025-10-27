Anguissa, derby turco: Galatasaray e Fenerbahçe sul camerunese

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Ottobre 2025

Galatasaray e Fenerbahçe, derby di Istanbul per Anguissa

Il futuro di Frank Anguissa è diventato uno dei temi caldi del mercato invernale. Il centrocampista del Napoli, pilastro della squadra di Antonio Conte, è finito nel mirino di due potenze turche: Galatasaray e Fenerbahçe. Entrambe sono pronte a sfidarsi per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis, che però lo considera incedibile.

Il nodo del rinnovo con il Napoli

Il contratto di Anguissa scadrà nel 2026, con un’opzione unilaterale fino al 2027. Tuttavia, il giocatore non è soddisfatto delle condizioni economiche e il dialogo per il rinnovo procede a rilento. Il Galatasaray, che già in passato aveva mostrato interesse, è tornato alla carica, pronto a offrirgli uno stipendio superiore. Ma ora si è inserito con forza anche il Fenerbahçe, deciso a rilanciare dopo il recente cambio di presidenza.

Turchia, stipendi d’oro e nuove ambizioni

Il nuovo presidente del Fenerbahçe, Sadetin Saran, vuole dare un segnale forte al mercato dopo la fine dell’era Ali Koç. L’obiettivo è rafforzare la squadra e rilanciare l’immagine del club a livello internazionale, anche grazie a un regime fiscale che consente stipendi più elevati. L’addio di José Mourinho e l’arrivo di Domenico Tedesco hanno inaugurato un nuovo ciclo. E nel mirino di Istanbul, oggi più che mai, c’è Anguissa.

