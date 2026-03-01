André, il gioiello del Corinthians per il centrocampo del Milan

Il Milan si muove in sordina, proiettato già al futuro e alla prossima finestra di calciomercato. Come riportato da ESPN Brasile, infatti, André Luiz Santos Dias, classe 2006 del Corinthians, è ormai a un passo dal vestire rossonero nella prossima estate. Un’operazione costruita con largo anticipo, confermata da più fonti, con il centrocampista che ha già dato il suo sì alla trattativa e che sarebbe disposto a rinunciare anche a una buona fetta di diritti economici pur di finalizzare il proprio trasferimento a Milano. Ora restano solo gli ultimi dettagli formali.

Chi è André: corsa, fisico e margini di crescita

Alto 1.83, piede destro, mezzala moderna con caratteristiche da “box to box”: André è un centrocampista dinamico, cresciuto fin da bambino nel vivaio del Corinthians. Nel 2025 è entrato stabilmente in prima squadra sotto la guida di Dorival Júnior, mettendosi in mostra per l’energia nella pressione senza palla e la capacità di inserimento.

Nel campionato paulista ha già segnato 2 reti in 7 presenze, a testimonianza dell’efficacia delle scorribande offensive. Di certo non si tratta di un fantasista, almeno per il momento. Tecnicamente deve ancora migliorare nella gestione del pallone e nella continuità delle giocate, ma compensa con intensità, recuperi palla (4 contrasti vinti a partita di media) e presenza fisica.

In molti lo hanno accostato per caratteristiche a Youssouf Fofana, soprattutto per la capacità di spezzare il gioco e accompagnare l’azione. In Italia, con la sapiente guida di Allegri, potrebbe evolversi ulteriormente sotto il profilo tattico e completare uno step verso la completezza e la maturità calcistica richiesta dalla Serie A e dal tecnico livornese. Il Milan, dal canto suo, non ha dubbi sul suo potenziale e sulle qualità, vedendolo come un investimento strategico per il centrocampo del futuro.

I dettagli dell’affare e la mossa del giocatore

L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni più 2 di bonus per il 70% dei diritti economici, con il Corinthians che manterrebbe una percentuale sulla futura rivendita. Un investimento importante per un 19enne extracomunitario, segno della convinzione della dirigenza rossonera.

Fondamentale anche la volontà del giocatore, che detiene il restante 30% sui diritti economici, disposto a rinunciare a qualsiasi tipo di indennizzo pur di facilitare la trattativa tra i due club. Un segnale forte, che ha accelerato la fumata bianca.

Il numero 49 resterà in Brasile fino al termine della stagione locale, con l’obiettivo di accumulare minutaggio prima dello sbarco in Serie A. In tal senso, i rossoneri starebbero valutando l’inserimento di una clausola che garantisca tutto ciò.

Inoltre, sempre in casa Milan, resta da capire chi potrebbe fargli spazio. Le voci su una possibile partenza di Fofana circolano ma al momento la priorità è chiudere formalmente l’affare e aggiungere una certezza al prossimo futuro della mediana del Diavolo.