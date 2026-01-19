Andino al Panathinaikos: accordo record e firma fino al 2029

Il caso Santino Andino è arrivato al suo epilogo. Dopo settimane di pressioni, contatti incrociati e tentativi di inserimento, l’esterno argentino è pronto a lasciare il Godoy Cruz per iniziare la sua avventura europea con il Panathinaikos. Dall’Argentina filtra ottimismo: l’operazione è ormai definita, salvo imprevisti dell’ultima ora.

La volontà del giocatore

Il fattore decisivo è stato lo stesso Andino. Il classe 2004, supportato dalla famiglia e dai suoi rappresentanti, ha sempre indicato una sola direzione: l’Europa, con la maglia del Panathinaikos. Nemmeno le proposte del Santos o l’interesse del Trabzonspor hanno scalfito la sua posizione. Emblematico l’incontro tra il padre Diego Andino e il presidente del Godoy Cruz, José Mansur, per ribadire l’impegno preso a liberare il giocatore nella sessione invernale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

I dettagli dell’accordo

L’intesa tra i club è ora formalizzata. Il Panathinaikos verserà 10 milioni di euro per il 75% dei diritti di Andino, con il restante 25% che resterà al Godoy Cruz. Si tratta della cessione più onerosa nella storia del club di Mendoza e di uno degli investimenti più importanti mai effettuati da una società della Super League greca.

Un salto di carriera netto

Per Andino è una svolta totale. Il suo ingaggio passerà da circa 80.000 euro a 1,2 milioni netti a stagione, con contratto fino al 2029. Dopo 45 presenze, 8 gol e 5 assist in Primera División argentina, il talento sudamericano è pronto al grande salto. Fondamentale anche il ruolo di Rafa Benitez, che ha convinto il giocatore illustrandogli centralità e prospettive. Il Panathinaikos investe sul futuro. Con lucidità e coraggio.