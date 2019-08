Ancelotti lascerà il Napoli il prossimo anno? Lo aspetta l’Inter Miami

FUTURO NEGLI STATES? – L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli potrebbe terminare il prossimo anno? Tutto dipenderà da come andrà questa stagione in cui il Napoli parte con il solito obiettivo: vincere il campionato. Proprio quest’oggi però, il Sun lancia una bomba riguardo il futuro del tecnico italiano, che potrebbe lasciare la Campania per approdare in Florida, precisamente all’Inter Miami. Il presidente del club americano è David Beckham, calciatore allenato da Ancelotti nel Milan e nel PSG, con il quale è legato da un rapporto di amicizia. L’ex centrocampista inglese sta preparando il terreno per portare Carletto negli USA, metà sempre più ambita da calciatori e allenatori europei. Il club è in fase di crescita e prenderà parte alla stagione 2020/21 di MLS. Beckham è ambizioso e vuole puntare in alto nella massima serie americana.

LA STAGIONE DELLA VERITÀ – L’esperienza di Ancelotti sarebbe l’ideale per il team americano che vuole affidarsi a un tecnico vincente e tatticamente in grado di insegnare calcio a una realtà in fase di sviluppo. Com’è noto, la MLS non è più come quella di una volta ed è diventato un campionato molto competitivo, dove l’assetto tattico è un punta da curare per poter conseguire risultati eccellenti. De Laurentiis non vuole lasciare partire il tecnico ex Milan e Real Madrid, legato al Napoli per altri due anni. Questa stagione sarà decisiva per il futuro di Ancelotti in Campania. L’ambizione è le richieste del presidente sono alte, ma Ancelotti è esperto nel gestire la pressione. Che sarà altissima.