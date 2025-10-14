Amorim in bilico allo United: il ritorno di ex allenatori funziona?
Amorim sotto pressione allo United
Ruben Amorim vive settimane decisive al Manchester United. L’allenatore portoghese ha collezionato il peggior avvio di Premier League degli ultimi 33 anni, nonostante una campagna acquisti da oltre 200 milioni di sterline. Secondo i media inglesi, il tecnico avrebbe solo tre partite per invertire la rotta. Intanto si fanno i nomi di Ole Gunnar Solskjaer e Graham Potter come possibili successori.
Il ritorno di ex allenatori: un’arma a doppio taglio
Il caso Solskjaer divide i tifosi: la sua prima esperienza aveva portato lo United al secondo posto, ma tornare spesso non garantisce successo. Gli esempi non mancano: Frank Lampard al Chelsea non ha replicato la prima discreta esperienza, mentre Fabio Capello al Real Madrid vinse ancora, ma con numeri meno brillanti.
Mourinho, Zidane e Ancelotti: destini diversi
Il doppio ritorno di José Mourinho al Chelsea ha regalato titoli, ma anche un epilogo burrascoso. Zinedine Zidane, invece, al Real Madrid ha confermato la sua capacità di vincere, pur con percentuali di successo più basse rispetto al primo ciclo. Infine, Carlo Ancelotti rappresenta l’eccezione più luminosa: il suo secondo mandato a Madrid è stato persino più vincente del primo, consacrandolo come uno dei tecnici più vincenti della storia.
Conclusione
Richiamare un ex allenatore può dare stabilità psicologica e identitaria, ma non sempre è la strada verso il successo. Per lo United, decidere se puntare ancora su Amorim o affidarsi a un ritorno sarà una scelta che segnerà l’intera stagione.
