Amorim esonerato dal Manchester United: il comunicato

Amorim lascia il Manchester United

Il Manchester United ha sollevato dall’incarico Ruben Amorim dopo 14 mesi alla guida dei Red Devils. La decisione, comunicata ufficialmente dal club, segue il pareggio per 1-1 contro il Leeds a Elland Road, risultato che lascia la squadra al sesto posto in Premier League. Il progetto tecnico del portoghese non ha mai convinto la dirigenza, con contrasti interni che hanno accelerato l’addio.

Motivi dell’esonero

Secondo The Athletic, la decisione è stata presa da Omar Berrada e Jason Wilcox dopo il deteriorarsi dei rapporti con Amorim. Nonostante la finale di Europa League disputata a Bilbao a maggio, la società ha ritenuto necessario un cambio immediato per dare slancio alla stagione e massimizzare le possibilità di un piazzamento in zona Champions.

Fletcher guida la squadra ad interim

Fino alla nomina definitiva, la panchina sarà affidata a Darren Fletcher, ex centrocampista dei Red Devils e attuale tecnico dell’Under 18. Fletcher debutterà mercoledì nella trasferta contro il Burnley.

Il comunicato ufficiale

Il Manchester United ha ringraziato Amorim per il contributo offerto e gli ha augurato il meglio per il futuro, sottolineando la volontà di garantire continuità e competitività nel campionato in corso.

L’addio di Amorim segna un cambio di rotta per i Red Devils, che cercano ora stabilità e risultati concreti in questa fase critica della stagione.