Alphadjo Cisse, cuore rossonero: “Nessun dubbio tra PSV e Milan”

Il talento Alphadjo Cisse, classe 2006, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dell’inserimento del Milan tra PSV e Hellas

CISSE ALPHADJO MILAN PSV – Idee chiarissime. In campo, in giocate d’alta scuola che ne stanno rendendo uno dei talenti più apprezzati dell’intera Serie B, ma non solo. Anche in ottica futura, la stella di Alphadjo Cisse potrà brillare ai massimi livelli al Milan, con il club rossonero tempestivo nell’inserirsi nella trattativa tra PSV ed Hellas Verona – società proprietaria del cartellino del ventenne – che avrebbe potuto condurre il trequartista in Olanda. Un blitz al traguardo dell’operazione, proprio sul rettilineo finale, ha consentito al Diavolo di mettere le mani su uno dei diamanti più puri dell’intero calcio italiano.

E Alphadjo, una volta appreso del concreto interesse dei rossoneri, non ha avuto alcun dubbio nel ringraziare il PSV per l’offerta ricevuta e andare avanti con il club meneghino. Intercettato dai microfoni di Repubblica poco dopo la firma del primo patto col Diavolo, il calciatore – attualmente in prestito al Catanzaro – ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Era fatta col PSV, è vero. Poi, però, è arrivato il Milan e non ho voluto sentire più nulla. Il club rossonero è uno dei più importanti a livello mondiale e non ho avuto alcun dubbio sin dal primo interessamento. Il paragone con Yamal? L’ambizione è quella di raggiungere quei livelli, certamente. Un altro motivo per cui ho scelto il Milan riguarda la possibilità di poter esprimermi altri sei mesi a Catanzaro, posto in cui mi trovo benissimo. Ho tanti sogni nel cassetto, tra i quali giocare in Nazionale azzurra”.

Idee chiarissime, in campo e per il proprio futuro. Nel corso di questa stagione, il trevigiano ha già messo a segno sei reti in cadetteria risultando una delle pietre miliari del Catanzaro di Aquilani: rendimento che gli consentirà di aprire le porte di Milanello già da giugno. Cisse ha stregato il Diavolo.