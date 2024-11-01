Alluvione a Valencia, rinviato il match con il Real Madrid
La violenta alluvione che sta colpendo la città di Valencia, su cui si è abbattuta una perturbazione che in un giorno ha scaricato la pioggia che dovrebbe cadere nell’arco di un anno, ha causato molte vittime. Il bilancio supera i 105 morti, 120 mila gli sfollati e non si conosce il numero di dispersi.
Il governo spagnolo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per l’alluvione e la Liga ha deciso di rinviare la gara Valencia-Real Madrid che era prevista per sabato 2 novembre alle 21 allo stadio Mestalla proprio a Valencia. I giocatori del club si sono raccolti all’inizio dell’ultimo allenamento in un abbraccio e in un minuto di silenzio che fa capire come vive questo momento la comunità valenciana.
Ti potrebbe interessare:
- Real Madrid, da non escludere la cessione di Tchouameni
- Genoa, Zangrillo: “Balotelli idea mia, ma…”
- Badu: “Udinese eccezionale finora. Su Inler…”
- UFFICIALE Barcellona, c’è il rinnovo di Fermin Lopez
- Inter, Zanetti: “Napoli? Conosciamo Conte. Lautaro…”
- Lazio, Baroni e la squadra che piace: “Recettiva e ha voglia di crescere”
- Palladino-Fiorentina, ecco la quarta vittoria di fila: “Mancava una così, ci completa”
- Napoli, Meret: “Vogliamo vincerle tutte. Sull’Atalanta…”
- Napoli, rinnovo Kvara: ridotta la distanza sull’ingaggio. I dettagli
- Napoli, manovre difensive: suggestione Ramos, occasione De Vrij