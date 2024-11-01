Alluvione a Valencia, rinviato il match con il Real Madrid

Redazione · Pubblicato il 1 Novembre 2024 · Aggiornato il 1 Novembre 2024

La violenta alluvione che sta colpendo la città di Valencia, su cui si è abbattuta una perturbazione che in un giorno ha scaricato la pioggia che dovrebbe cadere nell’arco di un anno, ha causato molte vittime. Il bilancio supera i 105 morti, 120 mila gli sfollati e non si conosce il numero di dispersi.

Il governo spagnolo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per l’alluvione e la Liga ha deciso di rinviare la gara Valencia-Real Madrid che era prevista per sabato 2 novembre alle 21 allo stadio Mestalla proprio a Valencia. I giocatori del club si sono raccolti all’inizio dell’ultimo allenamento in un abbraccio e in un minuto di silenzio che fa capire come vive questo momento la comunità valenciana.

