Allenatore Roma, sondati anche Potter e ten Hag

12 Novembre 2024

ROMA POTTER TEN HAG – Continua in casa Roma il casting per il successore di Ivan Juric, esonerato al fischio finale della sconfitta contro il Bologna.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in queste ore i Friedkin sarebbero a Londra, proprio per provare a sbrogliare la questione.

ROMA POTTER TEN HAG – Gli ultimi profili sondati sarebbero quelli di Graham Potter, fermo da un anno e mezzo e intenzionato a ripartire quanto prima, ed Erik ten Hag, da poco esonerato dal Manchester United. Tuttavia, scrive la stessa Rosea, l’ipotesi del tecnico olandese sarebbe difficilissima, essendo lui integralista in un marasma come quello della Roma non vorrebbe finirci.

