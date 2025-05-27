Allenatore Lazio, clamorosa suggestione Sarri: nuovi contatti

Anthony Ferrara · Pubblicato il 27 Maggio 2025 · Aggiornato il 27 Maggio 2025

Nuovo allenatore Lazio: il probabile esonero di Marco Baroni potrebbe coincidere con il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri in panchina

ALLENATORE LAZIO SARRI – Cerca un progetto che lo coinvolga totalmente, che lo stimoli al punto di tornare in panchina con la voglia di sempre e di incidere esattamente come gli è riuscito nelle altre esperienze vissute in carriera, culminate con la conquista del campionato italiano – alla guida della Juventus– e dell’Europa League, al Chelsea. E non è detto che questa possibilità possa ripercorrere le orme del passato, per una clamorosa suggestione capitolina. Maurizio Sarri, tecnico attualmente svincolato dopo l’ultima avventura in panchina vissuta proprio alla Lazio e terminata con le dimissioni nel pieno della passata stagione, potrebbe clamorosamente riavvolgere il filo biancoceleste che sembrava essersi definitivamente sfilacciato alla guida del club di Claudio Lotito.

Lazio, il ritorno di Sarri è tutt’altro che utopia

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, infatti, l’avvicendamento che potrebbe condurre all’esonero Marco Baroni, allenatore molto stimato in casa Lazio, ma reduce da un finale di stagione tutt’altro che esaltante e concluso con la mancata qualificazione a qualsiasi edizione delle competizioni europee della prossima stagione, riporterebbe in quota la candidatura di Sarri. Ai contatti invernali con il Diavolo, con il mister che avrebbe declinato la proposta rossonera costituita da un contratto semestrale, hanno fatto seguito i rifiuti di varie piste estere, non ultime, quelle che conducevano al campionato greco. L’avvento di Tare a Casa Milan, di fatto, escluderebbe poi nuovi orizzonti meneghini anche in vista della sessione estiva.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Le stesse suggestioni viola, alla Fiorentina, potrebbero essere definitivamente decadute a causa del rinnovo contrattuale sottoscritto da Raffaele Palladino e così, nella margherita a disposizione di Maurizio Sarri, il petalo più prezioso avrebbe tinte fortemente tendenti al biancoceleste. D’altronde, le vie del mercato sono infinite e quelle dell’allenatore toscano potrebbero incrociare, nuovamente, le strade di Roma.