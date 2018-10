Allegri: “Vincerle tutte? Non scherziamo. Ronaldo? Mica vivo con lui”. Velazquez: “Siamo una squadra giovane nel bene e nel male”

Al termine di Udinese – Juventus sono intervenuti in sala stampa Allegri e Velazquez.

“Ronaldo ha giocato bene, ha fatto un grande gol a me interessa solo questo. Non vivo con lui e quindi non so come viva tutte le situazioni che gli stanno accadendo. Oggi bene il tridente, ma bene tutta la squadra che ha usato bene il campo con velocità e pazienza, contro una squadra che si difendeva bene. I ragazzi conquistavano bene la palla, abbiamo fatto due gol, ma ne potevamo fare di più. Prima della sosta è sempre una partita pericolosa, invece sono stati seri e sono soddisfatto a parte un paio di episodi. Matuidi l’ho tolto per un problemino al flessore. Vincerle tutte? Dai non scherziamo, vinciamone una alla volta. Bentancur ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus. C’è da migliorare nella qualità del gioco e porsi obiettivi di volta in volta, iniziando dal non prendere gol per più partite consecutive.”

“La Juventus è una squadra troppo forte per noi. Con fame di vittoria e che può vincere la Champions League. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, ma abbiamo fatto un po’ fatica con la palla. Siamo una squadra giovane nel bene e nel male e dobbiamo migliorare in alcune situazioni, come a Firenze in ripartenza abbiamo preso gol, dobbiamo anche avere più malizia e capire quando magari fare fallo in determinate situazioni. Dobbiamo imparare velocemente e crescere, ma siamo tranquilli, oggi era una situazione particolare perché la Juventus è una squadra forte. Ci manca continuità e concentrazione, ma dobbiamo affrontare le situazioni con tranquillità. Il nostro obiettivo è la salvezza giocando bene e migliorando collettivo e individualità. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno che ci danno. I ragazzi in campo lavorano bene e tutti vogliamo vincere, ma non è facile con Lazio e Juventus. Ci manca un po’ di esperienza, ma miglioreremo.”