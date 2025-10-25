Allegri non dispera per il Pisa, ma ha un problema da 75 milioni

Anthony Ferrara · Pubblicato il 25 Ottobre 2025 · Aggiornato il 25 Ottobre 2025

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha definito positivo il pareggio contro il Pisa raggiunto all’ultimo: ma il problema attaccante…

ALLEGRI MILAN PISA – “Quella di stasera, contro il Pisa, non è un’occasione sprecata. Alla fine dell’anno, questo punto sarà importante per aver centrato il nostro obiettivo. Recuperare una rete all’ultimo minuto è un aspetto positivo, anche se diverse cose non hanno funzionato”. Massimiliano Allegri non dispera. Il ritmo da crociera con il quale ha indicato la rotta del Milan verso la conquista dell’obiettivo stagionale, quel quarto posto che garantirebbe la zona Champions, è stato parzialmente interrotto dal pareggio per 2-2 contro il Pisa. Rammarico, per il vantaggio a fine primo tempo non capitalizzato; preoccupazione, per i troppi infortuni cui far fronte fino alla prossima sosta Nazionali.

Al netto di una prestazione altalenante da parte di tutta la squadra – apparsa sulle gambe per diversi tratti del match contro gli uomini di Alberto Gilardino – appare inevitabile rimarcare una grave lacuna che attanaglierà il Diavolo (almeno) sino a gennaio: la mancanza di un vero centravanti. Il problema del 9 resta assolutamente centrale a Milanello, e i 75 milioni (o quasi) sborsati per la coppia Gimenez, Nkunku, nel corso delle ultime due sessioni, non hanno ancora regalato un pezzo da “novanta” in grado di risolvere le partite più complicate: quelle in cui l’avversario lascia il pallino di gioco ai rossoneri.

Milan, il mercato di gennaio dovrà necessariamente risolvere il rebus del 9: Allegri aveva votato Dusan

Due reti in due, entrambe arrivate nel match di Coppa Italia, contro il Lecce. Troppo poco in un avvio di stagione caratterizzato dai problemi fisici di Leao, prima, e di Pulisic, ora, per poter contribuire a portare la squadra a lottare per il vertice. Il messicano appare un lontanissimo parente dal formidabile bomber giunto da Rotterdam, a gennaio, mentre gli ingressi del francese a gara in corso non stanno stravolgendo l’inerzia dei match. Il mal di gol del Diavolo può essere risolto attraverso una sessione di mercato di gennaio ancora distante, ma che va affrontato per tempo. Complicato il ritorno su Vlahovic. Suggestivo l’assalto a Lewandowski, attaccante in uscita dal Barcellona. Una cosa è certa: quello del 9 è un problema troppo spesso rimandato dalle parti di Milanello. Max non dispera, ma ne è consapevole.