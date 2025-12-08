Allarme Real Madrid: Xabi Alonso si gioca tutto col City

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

La notte più lunga al Bernabeu

La sconfitta interna del Real Madrid contro il Celta Vigo ha acceso un campanello d’allarme che in casa blanca non si sentiva da tempo. Il 2-0 incassato al Bernabeu ha spinto i vertici del club a una riunione immediata, lunga e tesa. Sul tavolo c’era un solo tema: il futuro di Xabi Alonso, chiamato a invertire la rotta in un momento cruciale della stagione.

Secondo la stampa spagnola, la fiducia nei confronti del tecnico è intatta solo sulla carta, ma nei fatti ha già una scadenza precisa. L’allenatore si giocherà il posto nella sfida di champions league contro il Manchester City di Pep Guardiola, appuntamento che potrebbe definire il suo destino sulla panchina lasciata da Carlo Ancelotti.

Il peso della Champions e il toto-successori

Il malumore della dirigenza non nasce soltanto dal risultato, ma anche dalla prestazione poco brillante della squadra, giudicata distante dagli standard del club. Da qui la richiesta di una reazione immediata. E mentre si attende il match di mercoledì, in Spagna è già partito il toto-successori.

Tornano i nomi di Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Santiago Solari e Álvaro Arbeloa. Il rientro di Zidane appare però complesso, visto che il francese vuole guidare la nazionale dopo i Mondiali 2026.

Nel dopopartita, Xabi Alonso ha ammesso di essere «arrabbiato», ma ha difeso il gruppo: «Siamo uniti. Le sconfitte fanno male, ma dobbiamo guardare avanti. Mi gioco il posto? È una partita da tre punti in Champions».