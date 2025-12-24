Allarme Milan in difesa: Allegri chiede Federico Gatti in regalo

Federico Gatti, centrale difensivo della Juventus e fedelissimo di Massimiliano Allegri nel periodo bianconero, sarebbe un’idea per il Milan

GATTI FEDERICO ALLEGRI MILAN – L’infortunio di Matteo Gabbia, per il quale il 2025 si è chiuso in anticipo; il passaggio di Thiago Silva al Porto, malgrado le continue richieste di ingaggio e i contatti con il Mister rossonero. Come se non bastasse, la preoccupante e negativa prestazione di Koni De Winter da centrale di una difesa a tre, che rappresenta un vero dictat tattico per il tecnico livornese anche nel corso della seconda esperienza al Milan. Per Massimiliano Allegri le gatte da pelare sono diverse in vista dei prossimi impegni; ma il mercato di gennaio incombe e, così, l’allenatore rossonero potrebbe apporre sotto l’Albero di Natale della dirigenza la richiesta di intervenire anche nel reparto difensivo. Dopo l’arrivo di Niklas Fullkrug, centravanti che attribuirà più soluzioni all’attacco, Allegri avrebbe intenzione di ricevere un regalo per la difesa: il desiderio risponderebbe al nome di Federico Gatti.

Secondo quanto riferito da SkySport, infatti, il roccioso centrale della Juventus rappresenterebbe il profilo ideale per ricostituire il muro difensivo creato nel corso delle prime giornate dai rossoneri. Nella Juventus di Spalletti, a prescindere dal discorso legato all’infortunio al menisco, il ventisettenne bianconero è finito ai margini delle gerarchie stilate dal tecnico di Certaldo del pacchetto difensivo. L’arretramento di Koopmeiners a braccetto e il rientro in pianta stabile del leader, Gleison Bremer, hanno ulteriormente ridotto lo spazio conquistato da Federico Gatti all’inizio di questa stagione, con Igor Tudor inizialmente alla guida della Vecchia Signora.

Allegri punta Gatti, ma le dirigenze di Milan e Juventus rendono complicato l’assalto

Stando a quanto appreso, però, la trattativa si rivelerebbe tutt’altro che agevole per il Diavolo, a meno che gli argomenti della trattativa non si traducano in diversi milioni di euro, almeno 25, da versare nelle casse bianconere. Eventualità, attualmente, molto distante dalle intenzioni della proprietà rossonera, la quale potrebbe attendere i – veri – saldi di gennaio per completare la rosa a disposizione di Max.