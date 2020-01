Allan: “Non siamo stati fortunati con l’Inter, ma si è visto qualcosa di positivo. Ecco come battere la Lazio”

Il centrocampista del Napoli, Allan, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

ALLAN NAPOLI – Il centrocampista azzurro, Allan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del momento vissuto dalla compagine partenopea, affrontando anche la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Ecco le sue parole:

“La prestazione contro l’Inter è stata sicuramente positiva. Non siamo stati fortunati, ma si è visto qualcosa di positivo. Noi lavoriamo sempre al massimo per ottenere il meglio anche se i risultati, finora, non sono sempre stati positivi. Questa squadra non merita l’attuale classifica. Solo con il lavoro, l’entusiasmo, le prestazioni, possiamo arrivare dove vogliamo. Siamo una squadra forte, con grandi qualità. Vogliamo fare una striscia importante di vittoria. Stiamo lavorando tantissimo perché abbiamo voglia di riscattarci. Dobbiamo fare meglio, essere uniti. Vogliamo fare molto bene anche in Coppa Italia, arrivare fino alla fine”.

ALLAN SU GATTUSO – “Gli abbiamo fatto gli auguri per il compleanno, lo abbiamo abbracciato. Gattuso vuole che tutti siamo concentrati, ma poi sa anche scherzare, tiene all’armonia del gruppo”.

DEMME – “Lo accoglieremo a braccia aperte. Siamo convinti ci possa aiutare a fare bene. Il nostro mister avrà la possibilità di avere più alternative. Se lo hanno scelto, significa che è un calciatore importante. La società sa bene ciò che fa”.

ALLAN SULLA PROSSIMA SFIDA CONTRO LA LAZIO – “Loro sono molto motivati, vengono da un grande periodo. Noi dovremo avere la capacità di sapere soffrire cercando di fare il nostro gioco”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Non dobbiamo guardare la classifica, ma siamo consapevoli di potere ancora ambire al quarto posto. Dobbiamo guardare partita dopo partita, a cominciare dal match contro la Lazio. Sarebbe importante vincere anche per accorciare le distanze dalle prime. Ottavi col Barcellona? Sappiamo di potere mettere in difficoltà i blaugrana. Sono pronto a fermare Messi? Si, ma prima c’è la Lazio…”.