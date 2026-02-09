Alla Roma basta Malen contro il Cagliari: quarto posto con la Juventus
Allo stadio Olimpico, la Roma reduce dalla sconfitta di Udine ospita un Cagliari in scia positiva, forte di tre vittorie consecutive: nel primo tempo, con un tocco dolce, Donyell Malen si sblocca in casa per il vantaggio capitolino.
Nella ripresa, ancora il ventisettenne attaccante olandese a segno per il 2-0 finale. Al 78′, parte alta della traversa colpita dagli ospiti con Sulemana.
Il pareggio di ieri della Juventus e i tre punti dei giallorossi consentono alla squadra del mister Gian Piero Gasperini di raggiungere i bianconeri al quarto posto.
Nel prossimo turno, venticinquesima giornata di Serie A, trasferta a Napoli domenica per la Roma mentre il Cagliari ancora di lunedì ospita il Lecce.