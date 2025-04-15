Alexis Sánchez valuta l’addio all’Udinese: tentazione River Plate

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Aprile 2025

Situazione contrattuale in evoluzione per Alexis Sánchez

Il futuro di Alexis Sánchez sembra sempre più distante dall’Udinese. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’attaccante cileno starebbe seriamente considerando la risoluzione anticipata del contratto con il club friulano, attualmente valido fino al 30 giugno 2026. Tale decisione sarebbe motivata dal desiderio del calciatore di concludere la propria esperienza nel calcio europeo e di rientrare nel continente sudamericano per l’ultima fase della sua carriera agonistica.

Le sirene del River Plate e il richiamo affettivo del Cile

A farsi avanti con decisione è il River Plate, una delle società più blasonate dell’Argentina, che avrebbe già presentato una proposta concreta per convincere Alexis Sánchez. Il richiamo dell’America del Sud è però duplice: anche l’Universidad de Chile, club di cui il giocatore è tifoso sin da bambino, sarebbe pronta ad accoglierlo con entusiasmo. Entrambe le destinazioni rappresentano, oltre che un’opportunità tecnica, una motivazione emotiva per il calciatore, che sogna di concludere la carriera in patria o comunque vicino alle sue origini.

Una stagione complessa e l’ombra degli infortuni

L’annata con l’Udinese si è rivelata complicata per Alexis Sánchez, penalizzato da ripetuti problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego e l’efficacia. Dopo aver ricevuto il via libera dallo staff medico per riprendere gli allenamenti, l’ex Barcellona e Inter si sta allenando a parte, riflettendo attentamente sul proprio futuro. La possibilità di svincolarsi e di abbracciare un nuovo progetto tecnico ed emotivo appare sempre più concreta, in attesa della scelta definitiva che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

