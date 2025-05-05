Alexander-Arnold scioglie le riserve: il futuro è Real; l’annuncio

Anthony Ferrara · Pubblicato il 5 Maggio 2025 · Aggiornato il 5 Maggio 2025

Attraverso un annuncio ufficiale, Alexander-Arnold ha comunicato l’addio al Liverpool, club nel quale ha trascorso una vita; ora, il Real

ALEXANDER-ARNOLD ANNUNCIO REAL – Pronto a lasciarsi alle spalle un passato che resterà indelebile, legato ai migliori ricordi della carriera e al club della sua vita, il Liverpool, e scrivere nuove pagine di un futuro già praticamente scritto. Dopo un corteggiamento lungo anni Alexander-Arnold, bandiera dei Reds e club con il quale ha trasformato in realtà un sogno che aveva intenzione di vivere sin da bambino, è pronto a divenire un nuovo inquilino della più prestigiosa Casa di club in giro per il mondo: quella Blanca, situata a Madrid. Raggiunto lo Scudetto numero 20 con la società britannica, per il classe 1998 è arrivato il momento di un annuncio atteso per diverso tempo e che coinciderà con la scadenza del contratto fissata al 30 giugno. Da quel momento, stando a quanto confermato da Fabrizio Romano, l’inglese potrà definirsi un nuovo calciatore del Real Madrid.

Nel frattempo, attraverso un comunicato ufficiale ripreso dallo stesso sito tematico del Liverpool, il ventisettenne è pronto a voltare definitivamente pagina: “Ho atteso di conseguire un risultato storico con i miei compagni in attesa di annunciare una decisione molto importante per il mio futuro. Dopo 20 anni lascio questa società, che ha rappresentato tutta la mia vita sin dall’Accademy. Ho la necessità di affrontare una nuova sfida e scoprire nuovi orizzonti: sento che è arrivato il momento perfetto per farlo. Ho bisogno di spingermi oltre i miei stessi limiti, sia a livello personale che professionale. Il mio amore per questo club non morirà mai e porterò con me tutti questi indelebili ricordi. Ringrazio i miei allenatori, i miei compagni, tutti gli staff e i nostri incredibili tifosi. Questa è, senza dubbio, la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere in carriera”, ha concluso Alexander-Arnold.