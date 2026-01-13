Alex Toth, Lazio quasi beffata dal Bournemouth: inglesi in pole

La Lazio non sarebbe più in pole position per l’acquisto di Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencvaros: il Bournemouth spinge

TOTH ALEX BOURNEMOUTH – Venticinque presenze stagionali, undici delle quali suddivise tra preliminari di Champions League ed Europa League, per mostrare il proprio talento in mezzo al campo. Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros e nuova speranza del calcio ungherese, sta attirando su di sé le attenzioni di tantissimi club in giro per l’Europa pronti a scommettere su un talento purissimo del calcio continentale. Tra questi si è segnalato sicuramente il Bournemouth, con il club britannico che potrebbe anticipare la Lazio di Claudio Lotito all’ultimo rettilineo che avrebbe condotto al traguardo della trattativa.

Secondo quanto riferito da SkySport, infatti, nel corso delle ultime ore gli inglesi avrebbero allacciato nuovi contatti con un club ungherese attualmente restio a far partire il proprio mediano già nella finestra invernale del mercato. Il classe 2005 è sicuramente uno dei talenti più seguiti del Vecchio Continente, basti pensare alle varie richieste di informazioni da parte di prestigiose società quali Bayern Monaco, Liverpool e la stessa Juventus, tra le altre.

Nell’ottica di reperire un altro sostituto di Mateo Guenduozi, passato al Fenerbahce, i biancocelesti sembravano in vantaggio nella corsa ad Alex Toth prima dell’inserimento del Bournemouth, con il club inglese pronto a beffare la Lazio. Le prossime ore saranno decisive per decifrare il futuro del mediano, ma una cosa appare certa: il Ferencvaros perderà il proprio talento ben prima del 30 giugno 2028, data della scadenza contrattuale fissata sul contratto di Toth.

